Путін прилетів до Казахстану

Президент Росії Володимир Путін прибув із візитом до Казахстану, його борт приземлився в Астані.

Про це повідомляє російське медіа РИА Новости.

Зазначається, що Путін проведе переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, також заплановане підписання документів.

У матеріалах Кремля йдеться про те, що на порядку денному будуть перспективи двосторонньої співпраці та актуальні міжнародні проблеми. За підсумками Путін і Токаєв виступлять із заявами.

Окремий пункт у програмі — участь Путіна й Токаєва у пленарному засіданні Форуму міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану по відеозв’язку. Сам форум відбудеться у казахстанському місті Костанаї на тему “Сільське господарство – основа сильної економіки”.

Планується, що Токаєв дасть офіційний прийом на честь російського президента.