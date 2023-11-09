Політика

Путін прилетів до Казахстану

9 Листопада 2023 08:26
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казахстан, путін

Президент Росії Володимир Путін прибув із візитом до Казахстану, його борт приземлився в Астані.

Про це повідомляє російське медіа РИА Новости.

Зазначається, що Путін проведе переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, також заплановане підписання документів.

У матеріалах Кремля йдеться про те, що на порядку денному будуть перспективи двосторонньої співпраці та актуальні міжнародні проблеми. За підсумками Путін і Токаєв виступлять із заявами.

Окремий пункт у програмі — участь Путіна й Токаєва у пленарному засіданні Форуму міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану по відеозв’язку. Сам форум відбудеться у казахстанському місті Костанаї на тему “Сільське господарство – основа сильної економіки”.

Планується, що Токаєв дасть офіційний прийом на честь російського президента.


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