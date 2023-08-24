Суспільство

Пригожин міг інсценувати свою смерть: британська експертка

24 Серпня 2023 19:12
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Соціальні мережі, пов’язані з Вагнером, вже звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він санкціонував смерть Пригожина. Водночас деякі експерти припускають, що смерть Пригожина могла бути інсценована, аби дати змогу ватажку бойовиків втекти.

Про це пише Express.co.uk.

Так, експертка британського Королівського інституту об’єднаних служб Натія Сескурія припускає, що Пригожин міг інсценувати свою смерть, щоб продовжувати виконувати свою роль керівника ПВК подалі від загальної уваги.

“Потенційною причиною того, чому його смерть була інсценована, могло бути те, що він у якийсь момент усвідомив, що підписав собі смертний вирок у проведення невдалого повстання. Через це він застряг, і не було шляху назад, для нього не було можливості відновити впевненість і довіру Путіна і вести справи як завжди”, – каже вона.

Сескурія переконана, що Пригожин хотів передовсім вижити, адже він був настільки близьким до Путіна і частиною його найближчого оточення, що розумів свої низькі шанси на виживання після заколоту.

“Якщо є якийсь інсценований сценарій, я думаю, що єдина причина, чому він міг це зробити, — це вийти з ситуації та врятуватися, щоб залишитися живим”, – сказала експертка.


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