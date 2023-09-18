Кримінал

Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів

18 Вересня 2023 08:19
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обстріл

Російський окупаційний контингент вночі 18 вересня обстріляв місто Вовчанськ у Харківській області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих.

У селі Петропавліка Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У селі Подоли пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.


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