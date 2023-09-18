Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів

Російський окупаційний контингент вночі 18 вересня обстріляв місто Вовчанськ у Харківській області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих.
У селі Петропавліка Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У селі Подоли пошкоджено приватний житловий будинок.
Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.