Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення. Найгарячише – на Куп’янському напрямку

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Відбулось 72 бойових зіткнення.
- На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєвернеого, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 4 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.
- В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.