Політика

Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень – Генштаб

3 Вересня 2023 18:58
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генштаб

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.


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