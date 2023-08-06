Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки.

сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. На Авдіївському напрямку , під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.