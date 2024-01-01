Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень, – Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 81 авіаційний ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також російські окупанти сьогодні вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими оборонцям знищено 9 ворожих дронів.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Силами оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Тут Сили оборони відбили 3 атаки.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління противника.