Політика

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень, – Генштаб

1 Січня 2024 19:13
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генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 81 авіаційний ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також російські окупанти сьогодні вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими оборонцям знищено 9 ворожих дронів.

  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Тут Сили оборони відбили 3 атаки.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління противника.


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