Суспільство

Протягом доби росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону, – Генштаб

25 Березня 2024 19:45
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війна
Воїн 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону / Фото: 109 огшб

Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по  1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ,  1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.


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