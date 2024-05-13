Суспільство

Промисловість відключать від електрики на добу через нестачу потужностей

13 Травня 2024 11:35
енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

На добу планують обмежувати промислових споживачів через нестачу потужностей.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Українська енергетика продовжує перебувати у скрутному становищі.

Минулої доби потреби енергосистеми покривались власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини. Обсяг екстреної допомоги збільшився з менше ніж 1%, до приблизно 2% від добового споживання енергосистеми.

Через нестачу електроенергії, планують вводити обмеження для промислових споживачів.


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