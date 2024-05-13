Промисловість відключать від електрики на добу через нестачу потужностей

На добу планують обмежувати промислових споживачів через нестачу потужностей.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
Українська енергетика продовжує перебувати у скрутному становищі.
Минулої доби потреби енергосистеми покривались власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини. Обсяг екстреної допомоги збільшився з менше ніж 1%, до приблизно 2% від добового споживання енергосистеми.
Через нестачу електроенергії, планують вводити обмеження для промислових споживачів.