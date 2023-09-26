Продуктивність та потужність: підвищена динаміка нових моделей Ford

Відкриваємо новий горизонт можливостей з оновленою лінійкою автомобілів Ford від офіційного дилера Віннер Автомотів. Ми пропонуємо вам підвищену продуктивність і потужність, які об’єднуються у вражаючих новинках відомого бренду.

Вражаючий вибір для вимогливих клієнтів

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Підвищена динаміка нових моделей Ford

Однією з основних особливостей нових моделей Ford є підвищена динаміка, яка забезпечує неперевершений досвід водіння. Розглянемо деталі.

Форд постійно працює над удосконаленням двигунів своїх авто. Сучасні технології дають змогу досягати вражаючої потужності, водночас забезпечуючи економне споживання палива. Новітні трансмісії, які встановлюються в автомобілях Ford, забезпечують миттєве та плавне перемикання передач, що сприяє неперевершеній динаміці руху.

Сучасні моделі оснащені системами, які дозволяють автомобілю «читати» дорожнє покриття і відповідно адаптувати ходову частину, забезпечуючи комфорт та стабільність при будь-яких умовах. Ось декілька конкретних нововведень у нових моделях:

Система керування з електроприводом (EPAS) — адаптивна система, що автоматично регулює ступінь підсилення керма залежно від швидкості автомобіля.

Режими водіння — водій може обрати оптимальний режим водіння — від економного до спортивного, щоб максимально використовувати потенціал автомобіля.

Сучасні амортизаційні системи — забезпечують високий рівень комфорту та дозволяють уникнути відчуття поганої дороги.

Технології асистентів

Нові моделі Ford обладнані передовими системами асистентів водію, які допомагають уникнути аварійних ситуацій та полегшують процес водіння:

Адаптивний круїз-контроль автоматично регулює швидкість, щоб утримувати безпечну дистанцію до інших учасників руху.

Система моніторингу «мертвих» зон попереджає про наявність автомобілів у «мертвих» зонах, що сприяє безпечній їзді.

Звертаючись до офіційного дилера, ви обираєте:

Найбільший склад авто — величезний асортимент автомобілів на будь-який смак та бюджет.

Ексклюзивні пропозиції — тільки в нас ви знайдете особливі пропозиції, що недоступні в інших місцях.

Професійну консультацію — наші фахівці допоможуть вам зробити оптимальний вибір.

Офіційний дилер запрошує вас у світ надійності, комфорту та новітніх технологій з Ford. Станьте власником автомобіля мрії вже сьогодні!