Політика

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

7 Березня 2024 20:21
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Володимир Зеленський / Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Про це повідомляється в указі на сайті ОП передає УП.

Зеленський постановив звільнити військових-строковиків в запас у квітні-травні 2024 року. Закон щодо цього зазначає, що це стосується тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад установлені строки.

Указ розповсюджується на військових Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби.

“Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами”. 

Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань

“І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному”.


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