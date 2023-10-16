Політика

Президент України зустрівся зі спецпредставницею США

16 Жовтня 2023 18:20
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зеленський, сша

Президент Володимир Зеленський і спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час зустрічі обговорили захист української енергетичної інфраструктури.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

«Візит в Україну спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Хороша розмова, хороші сигнали», – зазначив він.

За словами Зеленського, серед обговорених зі спецпредставницею тем були також потреби України у відбудові, макрофінансова підтримка і справедливе використання заморожених російських активів.

Під час зустрічі глава держави наголосив на зацікавленості України в залученні приватних американських інвестицій до довгострокових проєктів в аграрному секторі, машинобудуванні й хімічному виробництві, а також участі американських компаній у перебудові української енергетичної системи.

Він висловив подяку Президенту США Джо Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за надання Україні допомоги.

«Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомогти пройти зимовий період та зберігатимуть підтримку нашої держави стільки, скільки необхідно для перемоги», – підкреслив Зеленський.


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