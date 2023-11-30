Політика

Прем’єр Словаччини заявив про підготовку до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни 

30 Листопада 2023 17:13
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рф, Словаччина

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.

Про це повідомляється в його заяві після зустрічі з послами США і РФ, передає “Європейська правда” з посиланням на повідомлення словацького уряду

Деталі: Фіцо на зустрічі з послами виклав їм своє бачення розвитку словацько-американських і словацько-російських відносин.

“Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі. Зовнішньополітичним пріоритетом, який я маю намір реалізовувати, є захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні”, – сказав прем’єр-міністр.

Він розповів обом послам про національні пріоритети Словаччини, а також про своє бачення війни в Україні. За його словами, стратегія ЄС та США “явно не спрацьовує”.

“Словаччина також зобов’язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин”, – додав Роберт Фіцо.


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