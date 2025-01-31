У Пентагоні кілька днів користувалися чат-ботом DeepSeek, поки його не заблокували, – Bloomberg

Співробітники Міністерства оборони США підключали свої робочі комп’ютери до китайських серверів, щоб отримати доступ до нового чат-бота DeepSeek зі штучним інтелектом щонайменше два дні до того, як Пентагон закрив доступ.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на представника оборонного відомства.

Агентство оборонних інформаційних систем, яке відповідає за ІТ-мережі Пентагону, 28 січня вирішило заблокувати доступ до вебсайту китайського стартапу. Цей крок був зроблений після того, як представники оборонного відомства висловили занепокоєння, що працівники Пентагону використовують цей інструмент. У політиці конфіденційності DeepSeek зазначено, що компанія зберігає дані користувачів на серверах у Китаї і що вона керує цією інформацією відповідно до китайського законодавства.

У середу на деяких робочих екранах Пентагону з’явився напис “Вебсайт заблоковано” з посиланням на операційні причини, але інші користувачі все ще могли отримати доступ до DeepSeek. ІТ-експерти Пентагону все ще з’ясовують, якою мірою співробітники безпосередньо використовували систему DeepSeek через веббраузер, сказав представник Пентагону.

Також у п’ятницю військово-морський флот заборонив будь-яке використання DeepSeek через потенційні проблеми з безпекою та етикою, пов’язані з походженням і використанням моделі, повідомляє CNBC.

Аналогічна ситуація й в конгресі США, де заборонили користуватися китайським чат-ботом DeepSeek через загрозу кібербезпеці. Заборону пояснили тим, що зловмисники використовують DeepSeek для поширення шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв.