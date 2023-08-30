ППО знищила над Києвом понад 20 цілей

Вночі та вранці 30 серпня ППО знищила понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва.
Про це повідомляє голова КМВА Сергій Попко.
“Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет”.
Спершу росіяни застосували ударні БпЛА (за попередніми даними, баражуючі боєприпаси “Shahed”).
Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.
Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.