Суспільство

ППО знищила над Києвом понад 20 цілей

30 Серпня 2023 07:30
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ппо, київ

Вночі та вранці 30 серпня ППО знищила понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва.

Про це повідомляє голова КМВА Сергій Попко.

“Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет”.

Спершу росіяни застосували ударні БпЛА (за попередніми даними, баражуючі боєприпаси “Shahed”).

Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.

Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.


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