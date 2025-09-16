ППО знешкодила 89 з 113 БпЛА: декілька дронів досі у повітрі

Росіяни у ніч проти 16 вересня атакували Україну 113 БпЛА — Сили оборони знешкодили 89 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 9:00, протиповітряна оборона збила/придушила 89 “шахедів”, “гербер” і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Крім того, ще два російські безпілотники досі у повітряному просторі нашої жержави.