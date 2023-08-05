Повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Повідомляється про вибухи в Запоріжжі

ЗМІ повідомляють, що у Запоріжжі було чути вибухи.

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетних ударів у кількох регіонах України, у тому числі про те, що російські крилаті ракети рухаються у бік Кіровоградської області (вона розташована поряд із Запорізькою).

Ракетну небезпеку оголошено майже по всій Україні.

На 18:19 ракети прямують у напрямку Черкащини, їх напрямок руху може змінюватись.

Оперкомандування “Південь” повідомляє, що РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. “Калібрів” там зараз удвічі більше.

“Підводні судна замінили надводними, збільшивши кількість “Калібрів” вдвічі. Прямо зараз ракети з Чорного моря випущені територією України. В областях, де оголошено тривогу, будьте уважні, перейдіть в укриття”, – йдеться у заяві командування.