Суспільство

Повітряні сили збили вночі 48 “Шахедів” та 5 крилатих ракет
7 Червня 2024 08:37
дрони, ракетний удар
Шахед / Getty Images

У ніч на 7 червня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури України 5 крилатими ракетами та 53 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”: усі ракети та 48 дронів вдалося знищити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях”.

Повідомляється, що ракети окупати запустили зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області РФ, а “Шахеди” − з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.   


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