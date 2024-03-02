Повітряні сили вдарили ракетами ще по двох бойових літаках ворога, але збили лише один

Зенітні ракетні комплекси відпрацювали по бойових літаках російських загарбників Су-34 і Су-35 на східному напрямку.

Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Телеграмі.

«Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!», – зазначив Олещук.

Командувач додав, що літати загарбникам стає дедалі важче, однак Сили оборони потребують більше систем, більше зброї, щоб очистити українське небо.

Пізніше Повітряне командування “Схід” підтвердило збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. “На жаль, тільки один”.