Політика

Посол США прибув до Бейруту для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та “Хезболлою”
19 Листопада 2024 11:32
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ізраїль, посол, сша
Амос Хохштайн / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 19 листопада, посол США Амос Хохштайн прибув до Бейрута для обговорення перемир’я між Ізраїлем та “Хезболлою” після офіційного схвалення цієї ініціативи Іраном. 

Про це інформує Reuters.

За інформацією видання, ліванський уряд та “Хезболла” вже заявили про готовність прийняти мирний план США, представлений минулого тижня. Алі Хасан Халіл, помічник спікера парламенту Набіха Беррі, підтвердив, що сторони обговорювали деталі пропозиції.

Джерело, знайоме з ходом переговорів, зазначило, що необхідність уточнення деталей угоди може відтермінувати укладення остаточної домовленості. Халіл додав, що ізраїльська сторона продовжує вести переговори “під вогнем”, натякаючи на посилення обстрілів Бейрута та його південних околиць.

Мирний план США включає вимогу до “Хезболли” вивести збройні формування з території між кордоном Лівану та Ізраїлю і річкою Літані, що приблизно за 30 км від кордону.


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