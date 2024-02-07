Політика

Посол США пояснила, чому Конгрес відтягує голосування за допомогу Україні

7 Лютого 2024 07:20
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сша, допомога
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк / Фото: СБУ

У Конгресі США є двопартійна підтримка України, однак голосування за законопроєкт щодо фінансової допомоги Києву — це частина американського політичного процесу, тому саме конгресмени вирішать, коли відбудеться ухвалення документа.

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк в коментарі “Суспільному”.

“Я спілкуюся з багатьма членами Конгресу, як республіканцями, так і демократами, і знаю, що ця підтримка (України) є глибокою і сильною. Для нас це політичний процес, і я впевнена, що гроші для України будуть ухвалені Конгресом, але це частина нашого політичного процесу, і тому саме Конгрес вирішує, коли це станеться”, — сказала Бріджит Брінк.

Вона наголосила, що підтримка України є життєво важливим національним інтересом США і висловила впевненість, що Конгрес врешті підтримає пакет для України, проте, на її думку, потрібно дозволити американському політичному процесу розгортатися далі.


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