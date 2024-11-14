Ілон Маск почав дратувати частину президентської команди Трампа, – NBC

Бізнесмен Ілон Маск так активно нав’язується в помічники Трампу, що це почало дратувати частину президентської команди, повідомляє NBC.

Згідно з джерелами видання, відтоді, як Трамп переміг на виборах, підприємець ледь не цілодобово перебуває в резиденції Мар-а-Лаго. Разом із Трампом Маск бере участь у всіх важливих зустрічах і дзвінках, зокрема і з Володимиром Зеленським минулого тижня.

В оточенні Трампа вважають, що Маск бачить себе “співпрезидентом”: він активно просуває власні політичні ідеї та ставлеників.

Як пише видання, Маск вважає, що Трамп у нього в боргу, після того як у соцмережі X активно підтримали президентську кампанію Трампа.

Трамп і Маск неодноразово адресували один одному схвальні коментарі. У переможній промові обраний президент довго хвалив Маска, назвавши його супергенієм, а днями доручив йому разом із Вівеком Рамасаві організувати роботу Департаменту державної ефективності (DOGE).

Минулого тижня Ілон Маск неодноразово публікував фото з резиденції в Мар-а-Лаго, а також висловив думки з приводу необхідності депортації мігрантів і урізання державних витрат.