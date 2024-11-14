Суспільство

За тиждень курського контрнаступу росіяни поки мало чим можуть похвалитися, – Forbes
14 Листопада 2024 13:31
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війна, курська операція
Кадр ураження російської бронетехніки воїнами 47 ОМБр

За тиждень контрнаступу, спрямованого на витіснення українських сил з Курської області, російські війська зазнали великих втрат і поки мало чим можуть похвалитися.

Як пише Forbes, проблема росіян двояка. По-перше, доріг не так вже й багато, і росіяни продовжують атакувати ними, день за днем, незважаючи на попередні поразки. По-друге, неясно, чи надають російські командири своїм військам точні розвіддані про розташування українських сил.

Усе це означає, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це причина величезних втрат. Український аеророзвідник Kreigsforscher нарахував 88 знищених російських транспортних засобів на трьох основних дорогах, що проходять через і навколо селища Зелений Шлях.

Українські 17-та важка механізована бригада, 41-ша і 47-та механізовані бригади, 95-та десантно-штурмова бригада та інші підрозділи зустріли росіян мінами, артилерією, ракетами, безпілотниками і танками.

Можливо, російські війська діяли на основі хибних розвідданих, пише Forbes. Передаючи неправдиву інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи на основі її неправдиві накази, російські командири готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви.


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