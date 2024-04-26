Попри цілодобові ремонти, ситуація в енергетиці залишається складною

Ситуація в енергетиці залишається складною. Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Вчора “Укренерго” четвертий день поспіль було вимушено залучати аварійну допомогу з Європи. Масштабні пошкодження, які завдала росія за останній час, неможливо відновити за декілька тижнів або навіть місяців”, – повідомив прем‘єр.

Він також повідомив, що уряд працює над альтернативними джерелами: “встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію”.

Також Шмигаль закликав українців ощадливо використовувати електроенергію.

“Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі. Споживайте електроенергію відповідально”, – підкреслив Шмигаль.