Польські протестувальники відмовляються пропускати через кордон гуманітарну допомогу

Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують і проходження гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у неділю ввечері.

“… заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах”, – зазначив Деркач.

Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам. “Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів”, – додав заступник міністра.