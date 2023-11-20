Суспільство

Польські протестувальники відмовляються пропускати через кордон гуманітарну допомогу

20 Листопада 2023 08:38
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польща, кордон

Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують і проходження гуманітарної допомоги та цистерн з паливом. 

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у неділю ввечері.

“… заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах”, – зазначив Деркач. 

Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам. “Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів”, – додав заступник міністра.


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