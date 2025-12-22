        Суспільство

        Офіс президента звільнив Лещенка, Подоляка та інших радників Єрмака

        Сергій Бордовський
        22 Грудня 2025 10:54
        читать на русском →
        Офіс президента України / Фото: ukrinform.ua
        Офіс президента України / Фото: ukrinform.ua

        Колишнього народного депутата та члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка було звільнено з посади радника керівника Офісу президента України, повідомляє видання Українські новини з посиланням на офіційну відповідь ОПУ на журналістський запит.

        У відповіді зазначається, що після відставки керівника Офісу президента Андрій Єрмак усі його радники та помічники — як штатні, так і позаштатні — були звільнені. У самому Офісі президента уточнили, що у зв’язку зі звільненням керівника ОПУ особи, які обіймали посади радників і помічників, припинили виконання своїх обов’язків.

        Повного переліку звільнених осіб в ОПУ не надали. Водночас, згідно з попередніми публічними повідомленнями, станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак мав дев’ять радників, серед яких — штатні радники Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова і Тетяна Гайдученко та позаштатні Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Еліна Ельянова і Олександр Роднянський.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини