Офіс президента звільнив Лещенка, Подоляка та інших радників Єрмака

Колишнього народного депутата та члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка було звільнено з посади радника керівника Офісу президента України, повідомляє видання Українські новини з посиланням на офіційну відповідь ОПУ на журналістський запит.

У відповіді зазначається, що після відставки керівника Офісу президента Андрій Єрмак усі його радники та помічники — як штатні, так і позаштатні — були звільнені. У самому Офісі президента уточнили, що у зв’язку зі звільненням керівника ОПУ особи, які обіймали посади радників і помічників, припинили виконання своїх обов’язків.

Повного переліку звільнених осіб в ОПУ не надали. Водночас, згідно з попередніми публічними повідомленнями, станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак мав дев’ять радників, серед яких — штатні радники Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова і Тетяна Гайдученко та позаштатні Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Еліна Ельянова і Олександр Роднянський.

