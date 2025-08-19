Половина Ніжина залишилася без електрики після атаки дронів

Вранці 19 серпня російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками.

Як повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус, удари призвели до пошкодження інфраструктури. У низці населених пунктів виникли перебої з електропостачанням.

У Ніжині на Чернігівщині частково відсутнє електропостачання та працюють генератори. Без світла приблизно половина міста, каже міський голова Олександр Кодола.

“Електрики працюють над усуненням наслідків, поки що об’єкти міськводоканалу працюють на генераторах, інші установи також на генераторах”, – повідомив Кодола.