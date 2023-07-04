ЗСУ повідомляють про можливу провокацію окупантів на ЗАЕС найближчим часом

Збройні Сили офіційно повідомили про можливу підготовку російськими загарбниками, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.

За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили “сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої”.

Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити “картинку” обстрілів з боку України, йдеться у повідомленні.

Саме стосовно цього дезінформують російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали, зауважили у Збройних Силах.

У повідомленні зазначили, що ЗСУ відстежують і контролюють ситуацію та готові діяти “за будь-яких умов”.