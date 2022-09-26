Зрадник Балицький отримав партійний квиток “Єдиної Росії”

Голова окупаційної адміністрації захопленої росіянами частини Запорізької області, колишній народний депутат України від “Партії регіонів” і “Опозиційного блоку” Євген Балицький повідомив, що став членом провладної російської партії “Єдина Росія”.

Про це зрадник написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 26 вересня.

“Сьогодні для мене ще один важливий день – отримав партійний квиток “Єдиної Росії”, який мені особисто вручив Перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, Секретар Генради партії “Єдина Росія” Андрій Турчак”, – написав Балицький.

Екснардеп зазначив, що отримав квиток на простій виборчій дільниці у Мелітополі, в оточенні мешканців та однодумців. Наголосив, що вдячний партії за довіру та постійну участь у житті області!