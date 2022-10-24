Політика

Визначився новий прем’єр Великобританії

24 Жовтня 2022 16:20
56
британія

Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем’єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем’єром стане Ріші Сунак.

“Ми обрали нашого наступного прем’єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку”, – йдеться в заяві Мордонт.

За її словами, новому уряду консерваторів треба об’єднатися перед країною та новим прем’єром, щоб разом працювати на благо британців.

“Нам належить зробити велику роботу”, – додала вона.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Жовтня 2022 16:20
56

Визначився новий прем’єр Великобританії
24 Жовтня 2022 17:01
5

Затриманий президент “Мотор Січі” Богуслаєв має громадянство РФ, – ЗМІ
24 Жовтня 2022 16:37
27

За пів години на Херсонщині ЗСУ збили два ударних вертольоти Ка-52
24 Жовтня 2022 15:05
59

Найближчим часом Україна ще три системи ППО IRIS-T, – Шольц
24 Жовтня 2022 14:03
38

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячене енергобезпеці країни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
усі думки