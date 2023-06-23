Влітку Rheinmetall поставить Україні ще 20 БМП Marder – Welt

Влітку 2023 року компанія Rheinmetall планує поставити Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє Welt з посиланням на підтверджений компанією графік постачання.

“Федеральний уряд платить за це суму, яка обчислюється молодшим двозначним числом у мільйонах євро”, – йдеться у повідомленні.

Влітку Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder.

Як зазначається, загалом Україна має отримати 60 БМП Marder – 40 від Rheinmetall та 20 із запасів бундесверу.

Крім того, Rheinmetall планує підготувати до постачання ще 60 БМП, роботи вже ведуться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та Касселі (Гессен).

За даними компанії, до 10 із цих 60 можуть бути завершені за місяць.