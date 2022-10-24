Політика

Вірогідно, що Росія купує в Ірану дрони і ракети в обмін на сприяння ядерній програмі, – Зеленський

24 Жовтня 2022 19:33
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зеленський, іран

Російська федерація від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні близько 4,5 тисячі ракет і планує придбати в Ірану ще більше ракет і дронів, ймовірно, в обмін на сприяння іранській ядерній програмі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Саміту демократії Haaretz.

“За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані”, – зазначив глава держави.

Він поінформував, що за даними української розвідки, росія замовила в Ірані близько 2 тисяч “Шахедів” – одного виду іранської терористичної зброї, а ще – ракети, інші дрони.

Також, за його словами, приїхали іранські інструктори, щоб навчати росіян користуватися дронами.

“У мене запитання до вас: як ви думаєте, а чим росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Вірогідно, зовсім не гроші, а російське сприяння іранській ядерній програмі. Вірогідно, саме такий сенс їхнього альянсу”, – підкреслив Зеленський, звертаючись до народу Ізраїлю.


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