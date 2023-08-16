Політика

Військове керівництво України провело важливу зустріч із американськими та британськими партнерами

16 Серпня 2023 20:04
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війна

Вчора відбулася важлива зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.

Про деталі зустрічі проінформував Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

“Разом із начальником Генерального штабу генералом Шапталою, заступником Головнокомандувача генералом Забродським, командувачем ВМС адміралом Неїжпапою, Першим заступником Міністра оборони генералом Павлюком та начальником ГУР МО генералом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів”, – повідомив Залужний.

Співпраця у військовій сфері – ключова тема, яку обговорювали.

“Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника”, – зазначив Головнокомандувач.

Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування

“Ще одне вкрай важливе питання – це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак”, – додав Залужний.


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