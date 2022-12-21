Політика

В Україну приїхав глава Генштабу Збройних Сил Польщі

21 Грудня 2022 16:52
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Залужний, польща

В Україну приїхав начальник Генерального штабу Збройних Сил Польщі, генерал Раймунд Анджейчак.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужений у соцмережах.

За словами Залужного, приїзд Анджейчака — це нагода відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.

«Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів», — зазначив Залужний.

Він подякував за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали, та можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що країни разом втілюють стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО.

Окрім того, Залужний подякував польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів.

“Без вільної України немислима вільна Польща”, — автором цих слів вважають відомого польського інтелектуала Єжи Ґедройця. Вони надзвичайно актуальні зараз. Саме нам випала честь і відповідальність боротися за волю України і всієї Європи пліч-о-пліч», — заявив Залужний.


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