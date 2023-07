В НАТО домовились спростити шлях вступу України до Альянсу, – Кулеба

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом”, – зазначив він.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.