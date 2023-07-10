В НАТО домовились спростити шлях вступу України до Альянсу, – Кулеба

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом”, – зазначив він.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023

Північноатлантичний договір передбачає, що приєднання до НАТО нової країни мають схвалити всі члени Альянсу: ця процедура зараз триває щодо вступу Фінляндії та Швеції. У 1999 році в Альянсі схвалили механізм плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) — програми з п’яти пунктів, де розглядаються політичні та економічні питання країни, її оборона та військовий потенціал, ресурси, безпека та правові питання.

До 24 лютого українська влада неодноразово просила у НАТО надати їй цей план, але не отримувала. Після повномасштабного вторгнення рф Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО без ПДЧ. А у травні тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін зазначила, що Україна може вступити до НАТО без Плану дій щодо членства, як Фінляндія та Швеція, оскільки це ніколи не було юридичною вимогою для приєднання до Альянсу.

Зрештою в серпні віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже не прагне отримати План дій щодо членства в НАТО: хоче приєднатися до Альянсу без цього документа, як це зараз роблять Швеція та Фінляндія.