Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію підприємств на 10 млрд гривень, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці розповіли, що таке рішення суду було застосовано стосовно Миколаївського глиноземного заводу, а також видобувних компаній “Глухівський кар’єр кварцитів”, “Хустський кар’єр” та “Жежелівський кар’єр”.

За інформацією СБУ, під час слідства було встановлено, що Дерипаска керував підприємствами через підконтрольні структури у різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати своє відношення до активів у країні.

“Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України”, – зазначають у СБУ.