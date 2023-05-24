Політика

У Росії розробника гіперзвукових ракет звинуватили у передачі секретних даних Китаю – Reuters

24 Травня 2023 20:54
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росія, китай

Директора Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН Олександра Шиплюка, заарештованого в РФ за підозрою в держзраді, звинувачують у передачі Китаю секретних матеріалів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За даними джерел, Шиплюк нібито передав секретні матеріали на науковій конференції в Китаї в 2017 році.

56-річний чоловік наполягає на своїй невинуватості та наголошує, що інформація, про яку йдеться, не була секретною та знаходилася у вільному доступі в Інтернеті.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков у середу заявив журналістам, що Кремль не вбачає тенденції в арештах вчених, і що спецслужби виконують свою функцію – «контролюють ситуацію щодо можливих випадків, пов’язаних з підозрою у зраді Батьківщині». ФСБ не відповіла на запити Reuters про коментарі з даного приводу.

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання щодо звинувачень у тому, що Пекін націлився на російських вчених для отримання конфіденційних досліджень, відповіло, що китайсько-російські відносини базуються на «неприєднанні, неконфронтації та ненаціленні на треті сторони».

Як пише Reuters, ці справи, а також попередні арешти за державну зраду свідчать про те, що Москва виявляє пильність щодо втрати будь-якої технологічної переваги, у тому числі на користь Китаю, союзника, від якого вона все більше залежить в плані політичної та торговельної підтримки з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.


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