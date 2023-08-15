У російських ударних дронах “Ланцет” – близько 20 іноземних мікросхем

В ударних дронах “Ланцет”, які Росія активно використовує у війні проти України, міститься близько 20 іноземних мікросхем. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як зазначив Єрмак, безпілотники “Ланцет” компанії Zala Aero – серед основних бойових одиниць, які Росія використовує саме на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС.

“Українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими ми ділимось з партнерами. Розвідка робить дослідження російських методів обходу санкцій – це ми також передаємо партнерам. Реагуємо максимально швидко”, – повідомив голова ОП.

Він нагадав, що Україна запровадила санкції проти власника та конструктора Zala Aero Олександра Захарова.

Проти ТОВ ЦСТ – основної юридичної особи Zala Aero – запроваджено українські, європейські, американські та австралійські обмеження.

“Нам відомо, що БПЛА “Ланцет” містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Чимало є і в БПЛА “Орлан”, – додав Єрмак.

Він розповів, що група Макфола-Єрмака найближчим часом надасть документ із конкретними санкційними пропозиціями, щоб виключити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів.

“Крім того, ми також працюємо у напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежить від іноземних компонентів”, – написав Єрмак.