У НАТО назвали помилкою слова про вступ України в обмін на території

Пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.

Про це заявив начальник Генштабу НАТО Стіан Єнссен, повідомляє VG.

“Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні”, – пояснив чиновник.

Він додав, що не повинен був так говорити.

“Це була помилка”, – сказав Єнссен.

Вчора Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.

“Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це”, – заявив Єнссен.