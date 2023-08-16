У НАТО назвали помилкою слова про вступ України в обмін на території

Пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.
Про це заявив начальник Генштабу НАТО Стіан Єнссен, повідомляє VG.
“Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні”, – пояснив чиновник.
Він додав, що не повинен був так говорити.
“Це була помилка”, – сказав Єнссен.
Вчора Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.
“Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це”, – заявив Єнссен.