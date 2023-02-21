Політика

Сили оборони провели навчання біля ЧАЕС: тренувались відбивати наступ з Білорусі

21 Лютого 2023 11:12
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війна

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС, поблизу білоруського кордону, Cили оборони за участі військового керівництва провели військові навчання.

Мета навчань – готуватися до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас командувач Об’єднаних сил оборони Сергій Наєв розповів, що на території Білорусі немає достатньої кількості військ для наступу.

В навчаннях були задіяні танки, міномети, СПГ та інша техніка. Зокрема, військові відпрацьовували легенду, ніби ворожий десант висадився на території України, поблизу об’єкта критичної інфраструктури.


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