США ввели санкції проти російських ФСБешників

Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 серпня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири співробітники ФСБ.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального”, – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Е. Нельсон сказав, що вони в такий спосіб нагадують російському диктатору Володимиру Путіну і його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої і неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини російського народу.