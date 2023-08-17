Політика

США ввели санкції проти російських ФСБешників

17 Серпня 2023 20:37
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санкції, сша

Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 серпня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири співробітники ФСБ.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального”, – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Е. Нельсон сказав, що вони в такий спосіб нагадують російському диктатору Володимиру Путіну і його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої і неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини російського народу.


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