Політика

США ввели санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між РФ та КНДР

16 Серпня 2023 21:56
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Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти компаній, які причетні до торгівлі зброєю між росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). 

Обмеження ввели для російської компанії “Верус”, словацької “Версор” та Defense Engineering із Казахстану. 

Організації є частиною мережі, яка намагалася підтримувати угоди з продажу зброї між РФ та Північною Кореєю. 

Три компанії, як стверджують у відомстві, належать або перебувають під керівництвом громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, проти якого США запровадила санкції ще в березні. Також обмеження для нього застосувала Велика Британія. 


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