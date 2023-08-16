США ввели санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між РФ та КНДР

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти компаній, які причетні до торгівлі зброєю між росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Обмеження ввели для російської компанії “Верус”, словацької “Версор” та Defense Engineering із Казахстану.

Організації є частиною мережі, яка намагалася підтримувати угоди з продажу зброї між РФ та Північною Кореєю.

Три компанії, як стверджують у відомстві, належать або перебувають під керівництвом громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, проти якого США запровадила санкції ще в березні. Також обмеження для нього застосувала Велика Британія.