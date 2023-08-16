Політика

США намагаються домовитись з Іраном перестати продавати Росії дрони – ЗМІ

16 Серпня 2023 19:30
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сша, іран

Сполучені Штати Америки, обговорюючи кроки Вашингтона й Тегерана щодо деескалації напруженості, намагаються вмовити Іран припинити продаж ударних дронів Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними міжнародного видання, адміністрація Джозефа Байдена порушувала це питання на непрямих переговорах з ісламським режимом у Катарі та Омані цього року, де відбувалося обговорення обміну ув’язненими, в результаті чого минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в’язниці під домашній арешт.

За словами іранського посадовця і ще однієї особи, поінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників до Росії, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для дронів.

Посадовець уточнив, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх використання у війні проти України, але Вашингтон хоче “більш рішучих кроків”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Сполучені Штати дотримуються стратегії стримування, тиску і дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та “надання дронів Росії для використання у війні проти України”.

Іранський посадовець та ще одна особа, яка поінформована про переговори, розповіли, що учасники перемовин сподіваються досягти домовленості щодо деескалації. Для Ірану це означатиме згоду не збагачувати уран на більше ніж 60%, покращити співпрацю з МАГАТЕ та пообіцяти не нападати на американців.


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