Російським військам вдається потроху продавлювати українську оборону

Російське міноборони в неділю заявило, що його війська зайняли селища Спірне і Новоолександрівка на сході Донецької області.

В останні кілька місяців російським військам вдається потроху протискати українську оборону на сході – протягом кількох тижнів Москва регулярно повідомляє про захоплення сіл на сході України, тоді як українські війська, які поступаються за чисельністю та озброєнням, намагаються стримати російський натиск.

Селище Новоолександрівка, розташоване на північний захід від окупованого Очеретине, тепер є найзахіднішою точкою регіону, яку утримує Москва. Невелике село Спірне розташоване на півночі Донецької області недалеко від кордону із сусідньою Луганською областю.

Аналітики з проєкту DeepState підтвердили сьогодні просування окупантів біля Новоолександрівки, Сокола та Євгенівки.