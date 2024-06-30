Росіяни запустили КАБ по Харкову з відстані 70 км. Висновки прокуратури

30 червня близько 16:30 збройні сили рф знову завдали авіаудар по Харкову.

Прокурори встановили, що удари були завдані з н.п. нижній ольшанець бєлгородської області рф.

Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі м. Харкова.

Одна людина загинула, ще девʼять отримали поранення, серед них 8-місячний хлопчик.

Знищено вісім транспортних засобів, ще пʼять пошкоджено. Виникла пожежа.

Як повідомили на “Новій Пошті”, влучання відбулося біля сортувального терміналу.

“Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок”, – йдеться у повідомленніі підприємства.

Між тим, прокурори встановили, що відстань між місцями пуску КАБ та влучання складає близько 70 км.

Зараз на місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).