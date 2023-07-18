США найближчим часом оголосять новий пакет військової допомоги для України

Найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

Один із чиновників повідомив, що цей пакет озброєнь включає протиповітряну оборону, системи боротьби з безпілотниками, дрони та боєприпаси.

Сполучені Штати використовують кошти у межах своєї програми Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати її із запасів уряду США.