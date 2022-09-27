Спланований акт агресії Росії проти ЄС, – Подоляк про витік газу на “Північному потоці”

Витік газу на російському газопроводі “Північний потік” – не що інше, як спланований Росією акт агресії проти Європейського союзу.

“Масштабний “витік газу” з СП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі”, – написав він.

Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. 🇷🇺 хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для 🇺🇦. Особливо німецькі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

Напередодні на обох нитках газопроводу “Північний потік-1” зафіксовано падіння тиску.

Крім того, країни ЄС намагаються розслідувати незрозумілі витоки газу в російських газопроводах