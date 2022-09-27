Політика

Спланований акт агресії Росії проти ЄС, – Подоляк про витік газу на “Північному потоці”

27 Вересня 2022 16:02
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північний потік

Витік газу на російському газопроводі “Північний потік” – не що інше, як спланований Росією акт агресії проти Європейського союзу.

“Масштабний “витік газу” з СП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі”, – написав він.

Напередодні на обох нитках газопроводу “Північний потік-1” зафіксовано падіння тиску.

Крім того, країни ЄС намагаються розслідувати незрозумілі витоки газу в російських газопроводах


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