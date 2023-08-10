Політика

Сьогодні Байден оприлюднить запит на додаткову допомогу Україні — Politico

10 Серпня 2023 07:37
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сша, допомога

У четвер, 10 серпня, адміністрація Байдена оприлюднить запит на додаткове фінансування для військової та іншої допомоги Україні. Про це повідомляє POLITICO із посиланням на джерела.

Очікується, що цей запит також включатиме допомогу Тайваню та кошти для допомоги постраждалим від стихійних лих. 

Джерела, які забажали залишитись анонімними, не надали ані конкретних сум запиту, ані жодних інших деталей. Відомо лише, що йдеться про мільярди доларів.

Як пише видання, запит на отримання додаткових коштів для допомоги Україні у боротьбі із російською агресією, безсумнівно, підігріє розгорнуту боротьбу за державне фінансування на Капітолійському пагорбі, де низка консерваторів зберігає глибокий скептицизм щодо фінансування Києва.

Однак затвердження виділення додаткових коштів може бути непростим та вимагатиме двопартійної підтримки.

Надто це стосується Палати представників, де чимало консерваторів виступають категорично проти ухвалення тимчасового плану фінансування.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес надав Києву близько 43 мільярдів доларів.


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