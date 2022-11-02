Шойгу порахував НАТОвських солдат на кордоні РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що “багатонаціональне угруповання НАТО поблизу кордонів Росії з лютого зросло у 2,5 раза, до понад 30 тисяч осіб – і може збільшитися ще”.

Про це Шойгу заявив на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі.

“У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.

Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися”, – сказав Шойгу.