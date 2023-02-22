Росія зникне, якщо програє війну, – Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, якщо Путін програє у війні проти України, то Росію розірвуть на частини, і вона перестане існувати.

“Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України), не добившись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини”, – повідомив Медведєв.

Водночас заступник голови Радбезу запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, “якщо США перестануть постачати зброю київському режиму”.

Медведєв також назвав звернення Байдена до росіян про те, що США не збиралися і не збираються нападати на Росію, “нечесним і безглуздим”.

Водночас російський чиновник традиційно намагався якось образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази “старечий маразм”, “дивний дід, який говорить з розгубленим виглядом із Польщі”.

Медведєв продовжує повторювати наративи, що США – це “ворожа держава, яка випромінює ненависть” до Росії.